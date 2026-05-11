Prostituzione droga e guida senza patente | raffica di controlli tra Anzio e Nettuno

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi controlli tra i comuni di Anzio e Nettuno, concentrandosi su questioni legate alla prostituzione, all'uso di droga e alla guida senza patente. L’operazione ha coinvolto diverse pattuglie e ha portato a verifiche su strada e in alcune zone pubbliche, con l’obiettivo di contrastare attività illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui