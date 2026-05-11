Prostituzione droga e guida senza patente | raffica di controlli tra Anzio e Nettuno

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi controlli tra i comuni di Anzio e Nettuno, concentrandosi su questioni legate alla prostituzione, all'uso di droga e alla guida senza patente. L’operazione ha coinvolto diverse pattuglie e ha portato a verifiche su strada e in alcune zone pubbliche, con l’obiettivo di contrastare attività illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.

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Un servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato nelle ultime ore i comuni di Anzio e Nettuno. I carabinieri hanno passato al setaccio le arterie principali del litorale, concentrandosi in particolare sul contrasto alla prostituzione su strada e sulla sicurezza stradale. Il.🔗 Leggi su Romatoday.it

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