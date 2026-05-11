Prostituzione tra Anzio e Nettuno controlli serrati sulle strade | raffica di sanzioni

Nella giornata del 11 maggio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato un servizio di controllo straordinario tra i comuni di Anzio e Nettuno. L’operazione ha riguardato principalmente il monitoraggio delle strade per contrastare la presenza di attività di prostituzione su strada, portando a una serie di sanzioni amministrative nei confronti di coloro coinvolti. Le forze dell’ordine hanno verificato numerosi punti strategici nelle due località.

AnzioNettuno, 11 maggio 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio tra i comuni di Anzio e Nettuno, focalizzato in particolare sul contrasto al fenomeno della prostituzione su strada. L’attività ha dato immediata esecuzione alle sanzioni amministrative previste dalle ordinanze comunali, inclusa l’ultima, recentemente emessa dal comune di Anzio. Il bilancio operativo ha portato al controllo complessivo di 82 persone e 37 veicoli, e a importanti risultati sul fronte della legalità e della sicurezza stradale. L’operazione ha portato al deferimento in stato di libertà di due persone.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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