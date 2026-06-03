Due donne hanno aggredito un uomo di 83 anni alle Cascine, picchiandolo e sottraendogli 250 euro. L'aggressione è avvenuta durante il giorno, e la vittima è stata colpita più volte prima che le rapinatrici si allontanassero. La polizia sta indagando sull'accaduto, senza ancora aver individuato i responsabili. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate.

Firenze, 3 giugno 2026 – Picchiato e rapinato in pieno giorno. La vittima è un uomo di 83 anni, aggredito da due donne mentre si trovava alle Cascine. L’anziano, da quanto appreso, era sulla sua auto con il finestrino aperto, quando le due gli hanno sottratto il borsello che aveva sul sedile. L’aggressione. Nel momento in cui si sono accorte che era vuoto, sono tornate indietro. A quel punto avrebbero tirato fuori l’uomo dall’auto con la forza, dopodichè lo avrebbero picchiato selvaggiamente finchè lui non ha consegnato il denaro che aveva con sé, circa 250 euro. Al momento non sono chiare le condizioni cliniche della vittima. Hanno dato l'allarme al 112 Nue alcuni passanti, testimoni dell'aggressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, anziano rapinato alle Cascine. Picchiato selvaggiamente da due donne che gli sfilano 250 euro

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