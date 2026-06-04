Antropocene | serata proiezioni lavori e presentazione fanzine

Notizia in breve

Venerdì 19 giugno alle 19 si terrà la serata finale del laboratorio di fotografia “Antropocene”, organizzato da Itinerari Metropolitani in collaborazione con WSP Photography. L’evento si svolgerà presso la sede in Via Costanzo Cloro 58, a Roma. Durante la serata saranno proiettati i lavori realizzati dagli studenti e sarà presentata una fanzine dedicata al tema. L’iniziativa coinvolge partecipanti che hanno lavorato sulla rappresentazione visiva dell’impatto umano sull’ambiente.