Antropocene | serata proiezioni lavori e presentazione fanzine
Venerdì 19 giugno alle 19 si terrà la serata finale del laboratorio di fotografia “Antropocene”, organizzato da Itinerari Metropolitani in collaborazione con WSP Photography. L’evento si svolgerà presso la sede in Via Costanzo Cloro 58, a Roma. Durante la serata saranno proiettati i lavori realizzati dagli studenti e sarà presentata una fanzine dedicata al tema. L’iniziativa coinvolge partecipanti che hanno lavorato sulla rappresentazione visiva dell’impatto umano sull’ambiente.
Itinerari Metropolitani in collaborazione con WSP Photography, è lieta di invitarti alla serata finale del laboratorio di fotografia “Antropocene”, che si svolgerà venerdì 19 giugno dalle 19 presso la nostra sede in Via Costanzo Cloro 58, Roma. Ingresso gratuito.Un territorio attraversato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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