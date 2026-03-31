Ambiente in scena | al teatro Charlot una serata fra proiezioni spettacolo e riflessioni

Al teatro Charlot si è svolta una serata dedicata a temi ambientali, con proiezioni, spettacoli e momenti di confronto. La serata si è svolta in seguito alla chiusura delle Fonderie Pisano, con l’Associazione Salute e Vita che ha invitato cittadini e rappresentanti istituzionali a discutere delle problematiche ambientali presenti nella Valle dell’Irno. L’evento ha attirato un pubblico interessato alle questioni ecologiche locali.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga All'indomani del decreto di chiusura delle Fonderie Pisano, l'Associazione Salute e Vita chiama a raccolta cittadini e istituzioni per fare il punto sulle criticità ambientali della Valle dell'Irno. L'appuntamento è per sabato 4 aprile alle 20.30 al Teatro Charlot di Capezzano, dove la discussione sul risanamento del territorio si affiancherà ai linguaggi dello spettacolo. La serata si aprirà con due produzioni nate per documentare le istanze ecologiche locali; in programma la proiezione del cortometraggio "Marianna", diretto da Luigi Di... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Ambiente in scena": al teatro Charlot una serata fra proiezioni, spettacolo, e riflessioni Articoli correlati Firenze, in scena lo spettacolo 'Metadietro' al teatro PucciniFirenze, 13 gennaio 2026 – Tutto pronto per il ritorno a Firenze di Antonio Rezza e Flavia Mastrella che saranno al Teatro Puccini venerdì 16 e... Al Teatro Laboratorio in scena spettacolo per bambini e famiglie “Nena”Domenica 8 febbraio alle 16,30 al Teatro Laboratorio di Verona in Lungadige Galtarossa 22a, va in scena “Nena”, spettacolo comico-poetico sui diritti... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Verona: Falstaff in grigio; Sul museo dei bambini Laminarie mette in scena una narrazione diversa; TOP Teatri Off Padova vince il Premio Off 2026 con Flussi, tra uomo, ambiente e poesia; Calcio, industria e destino: Ilva Football Club in scena al Teatro Filodrammatici. Teatro Stile liquido, una ricerca sull’ambienteAl Quaranthana va in scena un testo incentrato sull’acqua. Il quesito: cosa accadrebbe se all’improvviso non fosse più disponibile? Al teatro comunale Quaranthana di San Miniato va in scena, il 21 ... lanazione.it Rispetto dell'Ambiente - facebook.com facebook Zoff crede negli Azzurri: “Ambiente caldo a Zenica I tifosi non fanno gol” x.com