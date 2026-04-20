Fanzine e fumetti | dalla Romagna al Canada un ponte per la cultura

Una fanzine italiana, nata in Romagna, ha attraversato l’Atlantico raggiungendo un’università canadese. L’iniziativa coinvolge autori locali e studenti, promuovendo la diffusione di fumetti e pubblicazioni indipendenti. Il progetto si sviluppa attraverso scambi culturali e collaborazioni tra le due realtà, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni di nicchia e favorire il dialogo tra le comunità creative.

Dalla Romagna al Canada, la cultura ’dal basso’ delle fanzine attraversa l’Atlantico e conquista l’università. Mercoledì alle 17 (ora italiana), la Fanzinoteca di Forlì sarà protagonista di un incontro online promosso dal Dipartimento di Studi Italiani dell’ University of Toronto. Il convegno, dal titolo ‘Fanzine e fumetti: una conversazione con GianLuca Umiliacchi ’, metterà al centro il valore delle auto-edizioni fanzinare, da sempre spazio di libertà espressiva per fumetto e letteratura indipendente. A confrontarsi saranno Umiliacchi, direttore della Fanzinoteca, e il professor Luca Somigli, presidente del Dipartimento. L’invito dell’ateneo canadese segna un importante riconoscimento internazionale per una realtà nata a Forlì e cresciuta grazie all’impegno dei volontari dell’associazione culturale di volontariato Fanzine Italiane.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fanzine e fumetti: dalla Romagna al Canada, un ponte per la cultura Notizie correlate Leggi anche: Capitale della Cultura, la Romagna "fa squadra" a Roma: in ottanta verso l'audizione al ministero Hazard Comics porta tre giorni di fumetti e cultura pop in Riviera del BrentaDal 15 al 17 maggio la Riviera del Brenta tornerà a colorarsi di fumetti, cosplay e cultura pop con la quinta edizione di Hazard Comics, il festival... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Fanzine e fumetti: dalla Romagna al Canada, un ponte per la cultura; Fuori Libro; Best of the Week – I migliori fumetti dal 13 al 19 aprile; La Fanzinoteca di Forlì vola in Canada: Umiliacchi ospite dell’Università di Toronto. Fanzine e fumetti: dalla Romagna al Canada, un ponte per la culturaDalla Romagna al Canada, la cultura ’dal basso’ delle fanzine attraversa l’Atlantico e conquista l’università. Mercoledì alle 17 (ora ... msn.com La Sicilia. . Catania-Potenza: il fanzine "La Sicilia Stadio" Giornata chiave allo stadio Angelo Massimino: il nuovo esordio di Toscano sulla panchina rossazzurra arriva dopo quattro gare difficili. Contro il Potenza serve una vittoria per blindare il secondo posto. - facebook.com facebook