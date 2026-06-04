Antonelli gela Russell col sorriso | Il Mondiale? Come fai a perdere una cosa che non hai ancora vinto?

Durante il Trofeo Bandini a Brisighella, Antonelli ha commentato con un sorriso le aspettative sul Mondiale, dicendo: “Come fai a perdere una cosa che non hai ancora vinto?”. Dopo le emozioni in Romagna e l’adrenalina della MotoGP al Mugello, il pilota si prepara a mettere da parte le emozioni e concentrarsi sulle prossime sfide in pista.

Dalle forti emozioni romagnole del Trofeo Bandini a Brisighella, passando per l’adrenalina della MotoGP al Mugello, per Andrea Kimi Antonelli è già tempo di resettare tutto e calare la visiera. Destinazione: il palcoscenico più glamour e spietato del mondo, il circuito cittadino di Montecarlo. Il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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