Il pilota della Mercedes, al termine delle prime prove a Montecarlo, ha dichiarato di non lasciarsi influenzate dalle parole di Russell, che aveva detto che poteva solo perdere il titolo. Con tono deciso, ha aggiunto che non aveva ancora conquistato nulla e che si aspetta una Ferrari vicina e favorita sul tracciato. La sua posizione rimane concentrata sulla pista, senza lasciarsi condizionare dalle dichiarazioni degli avversari.

È un Andrea Kimi Antonelli piuttosto sicuro quello arrivato oggi a Montecarlo per il via di un fine settimana di gara che domani lo porterà in pista, tra le curve dello storico Principato, per le prime sessioni di prove libere. Una sicurezza che non sembra derivare tanto dalla sua posizione in campionato, che oggi lo ritrae leader della classifica con 43 punti di vantaggio sul suo compagno di squadra George Russell, ma dalla confidenza acquisita nel corso delle prime gare con il proprio team, la vettura e anche se stesso: “Qui a Monaco è sempre bellissimo – racconta – è un weekend speciale e non vedo l’ora di correre. Sappiamo che gli altri saranno vicini, soprattutto Ferrari, che considero la favorita in questo weekend. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli non ci casca: "Russell dice che posso solo perdere il titolo? Mica l'ho vinto..."

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