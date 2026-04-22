antitrust istruttoria nei confronti di booking per pratiche commerciali scorrette

L'Autorità garante ha aperto un'istruttoria nei confronti di Booking per pratiche commerciali considerate scorrette. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni e valutazioni riguardanti le modalità di condotta dell'azienda nel mercato. L'indagine si focalizza su eventuali comportamenti che potrebbero aver violato le norme sulla concorrenza e sulla trasparenza nelle pratiche commerciali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui dettagli specifici del procedimento.

L’ Antitrust ha avviato un’ istruttoria nei confronti di Booking per pratiche commerciali scorrette. In particolare, secondo l’Autorità garante Booking.com attribuirebbe alle strutture ricettive aderenti al programma Partner Preferiti (e alla sua estensione Preferiti Plus) un migliore posizionamento nei risultati di ricerca all’interno della piattaforma, elementi grafici di maggiore evidenza e claim per enfatizzarne la qualità del servizio e la convenienza in termini di rapporto qualità-prezzo, nonostante i requisiti di ammissione a questi programmi non sarebbero idonei a supportare i vantaggi riconosciuti a quelle strutture. Le accuse alla piattaforma.🔗 Leggi su Lettera43.it

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