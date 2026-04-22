Booking Antitrust apre istruttoria per pratiche commerciali scorrette

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Booking. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni riguardanti pratiche commerciali considerate scorrette. L’indagine mira a verificare eventuali violazioni delle norme sulla concorrenza nel settore del booking online. Per ora, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle accuse specifiche o sui tempi previsti per l’esito dell’indagine.

(Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Booking.com, Booking.com International e Booking.com per pratiche commerciali scorrette. In particolare, Booking.com attribuirebbe alle strutture ricettive aderenti al programma partner preferiti (e alla sua estensione preferiti plus) un migliore posizionamento nei risultati di ricerca all’interno della piattaforma, elementi grafici di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Una situazione del genere su booking, lo scontrino o l'eventuale fattura su richiesta del cliente in che data deve essere emessa Io al cliente ho sempre detto alla data di partenza Grazie - facebook.com facebook