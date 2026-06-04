Antincendio 2026 | fondi erogati per potenziare i mezzi dei volontari

Entro il 2026 sono stati assegnati fondi per migliorare i mezzi dei volontari antincendio. Le associazioni riceveranno nuove attrezzature e veicoli per rafforzare le operazioni. La sicurezza degli operatori dovrebbe aumentare grazie a dispositivi di protezione e mezzi più moderni. Le risorse finanzieranno principalmente acquisti di automezzi e strumenti specifici per gli interventi in aree a rischio. Nessuna informazione è stata comunicata sui dettagli degli acquisti o sui criteri di distribuzione.

Quali nuovi mezzi acquisteranno concretamente le associazioni di volontariato?. Come cambierà la sicurezza degli operatori durante gli interventi sul campo?. Perché queste nuove dotazioni ridurranno i tempi di risposta alle emergenze?. Chi ha definito i nuovi standard tecnici per la campagna 2026?.? In Breve Liquidazione fondi disposta tramite determine dirigenziali del 21 e 22 maggio 2026. L'assessore Pasquale Pepe conferma il sostegno strategico alla rete del volontariato locale. L'intervento segue le raccomandazioni ministeriali inviate alle Regioni il 26 maggio scorso. L'ammodernamento tecnologico mira a ridurre i tempi di risposta durante la campagna AIB 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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