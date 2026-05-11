Lecco bando da 4,3 milioni per potenziare mezzi e polizie locali

A Lecco è stato annunciato un bando di 4,3 milioni di euro destinato a potenziare i mezzi e le risorse delle forze di polizia locali. La distribuzione dei fondi tra i vari quartieri non è ancora stata dettagliata. Sono previste nuove figure professionali per il controllo del territorio, anche se i ruoli specifici non sono stati ancora comunicati. La cifra complessiva mira a migliorare l’efficienza delle attività di sicurezza in città.

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? Domande chiave Come verranno distribuiti i 4,3 milioni tra i quartieri di Lecco?. Quali nuove figure entreranno in campo per il controllo del territorio?. Perché la sicurezza urbana dipende anche dagli educatori di strada?. Come cambierà la percezione di sicurezza nelle piazze lecchesi?.? In Breve Nicola Molteni sottolinea la cooperazione tra amministrazioni locali, Regioni e Governo.. Filippo Boscagli propone un piano organico tra controllo del territorio e prevenzione.. La strategia prevede pattuglie miste e l'impiego di educatori di strada.. Il progetto mira a tutelare il commercio e la vivibilità di Lecco.. In piazza Garibaldi a Lecco,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecco, bando da 4,3 milioni per potenziare mezzi e polizie locali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Russa a Lecco: "Fondi e mezzi per le polizie locali"Incontro pubblico in piazza Garibaldi a Lecco dedicato al tema della sicurezza, promosso dalla coalizione di centrodestra a sostegno del candidato... Terra dei Fuochi, vertice a Villaricca con il prefetto Di Bari: “Due milioni di euro per rafforzare le polizie locali”Un punto operativo sulla lotta ai roghi e agli sversamenti illegali nella Terra dei Fuochi. Argomenti più discussi: Il Comune di Lecco assume un conservatore dei musei. Lo stipendio; Il futuro degli Its Academy: tra Pnrr e sfida risorse; Autostazione di Galbiate: fondi da Regione per la riqualificazione; Arrestato il dj Mario Borghesi: deve scontare una condanna a oltre 4 anni per violenza sessuale e maltrattamenti.