Negli ultimi mesi sono emerse questioni riguardanti un finanziamento di 18 milioni di euro destinato a imprese nel settore olivicolo. Secondo le indagini, parte di questa somma sarebbe stata erogata a imprese che risultano non esistere ufficialmente. Le autorità stanno verificando come siano stati gestiti i pagamenti e chi abbia autorizzato eventuali doppi finanziamenti alle aziende coinvolte. La situazione solleva dubbi sulla trasparenza del processo di distribuzione dei fondi pubblici in questa area.

? Domande chiave Come sono stati pagati 18 milioni a imprese mai esistite?. Chi ha permesso i doppi finanziamenti alle aziende olivicole?. Perché i controlli non hanno rilevato i beneficiari deceduti?. Quanto ammonta il totale dei fondi sospetti sotto indagine?.? In Breve Circa 2500 imprese chiuse o cessate hanno incassato fondi tra il 2016 e il 2022.. Fallucchi e Naturale segnalano potenziali irregolarità per oltre 50 milioni di euro totali.. La gestione iniziale ha permesso la distruzione di circa 20 milioni di ulivi pugliesi.. Il Ministero dell'Agricoltura pianifica la nomina di un commissario straordinario per la Xylella.. Circa 18,8 milioni di euro sono stati erogati tra il 2016 e il 2022 a soggetti che non hanno mai piantato un singolo ulivo in Puglia, secondo i dati emersi dalle verifiche di Agea nel novembre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xylella, buco di 18 milioni: fondi erogati a imprese inesistenti

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