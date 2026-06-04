Un locale situato in antiche cave di tufo a Roma è stato sequestrato perché operava senza autorizzazioni. Durante le serate, che hanno coinvolto più di 700 persone, sono state riscontrate gravi carenze di sicurezza e mancanza di conformità alle norme vigenti. La polizia ha interrotto le attività e messo sotto sequestro la struttura, che era stata allestita come pista da ballo senza le necessarie autorizzazioni. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni.

Eseguito un sequestro preventivo dalla Polizia di Stato a Roma, dove un’area ricavata all’interno di antiche cave di tufo ai laghetti di Tor Cervara è stata posta sotto sequestro per essere stata adibita abusivamente a locale da ballo. L’intervento è stato motivato dalla mancanza di autorizzazioni e da gravi carenze in materia di sicurezza, come emerso dagli accertamenti effettuati dagli agenti durante una delle serate danzanti organizzate con modalità itinerante. Le indagini e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito di un’attività di approfondimento su un fenomeno in crescita: quello delle serate danzanti pubblicizzate sui social network e organizzate in location sempre diverse della Capitale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Antiche cave di tufo adibite a piste da ballo a Roma, non c'era nulla a norma: area sequestrata

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