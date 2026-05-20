Durante una serata a Roma, un locale che organizzava una discoteca senza le autorizzazioni necessarie è stato interrotto e chiuso dalle autorità. Le forze dell'ordine hanno riscontrato che il locale non rispettava le norme di sicurezza, igiene e strutturali, trovando numerose carenze. Nessuna autorizzazione ufficiale era stata rilasciata per l’evento, e le condizioni interne presentavano problemi evidenti. Il locale è stato sequestrato e sospesa ogni attività fino a regolarizzazione.

È di un sequestro preventivo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma, dove un locale è stato trasformato in una discoteca abusiva priva delle necessarie autorizzazioni e delle condizioni di sicurezza previste dalla legge. L’intervento è stato effettuato nei pressi di Porta Portese e ha portato alla chiusura dell’immobile per numerose irregolarità riscontrate dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura. Controlli e sequestro: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da una serie di controlli mirati all’interno di una struttura che, senza alcun permesso, era stata adibita ad attività di intrattenimento danzante. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Serata danzante abusiva interrotta a Roma e locale chiuso, non c'era quasi nulla a norma

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