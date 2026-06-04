Ansia insonnia e il capo come minaccia | cosa fare quando il lavoro diventa una malattia

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I sintomi dello stress da lavoro includono ansia, insonnia e battito accelerato. Questi disturbi sono in aumento e vengono riconosciuti come segnali di una condizione che può influire sulla salute mentale e fisica. Le manifestazioni sono evidenti e facilmente identificabili, riflettendo un problema diffuso tra i lavoratori. Non sono stati riportati interventi specifici o soluzioni, ma si sottolinea la diffusione di questi sintomi in ambito lavorativo.

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Ansia, disturbi del sonno, battito accelerato: i sintomi dello stress da lavoro sono chiari, leggibili, tanto attuali quanto esponenzialmente in crescita. In Italia i lavoratori non stanno così bene, anzi: l’ultima indagine Osh Pulse, pubblicata da Eu-Osha in occasione della Giornata mondiale. 🔗 Leggi su Today.it

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