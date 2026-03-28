Alcuni individui segnalano problemi nel trovare il sonno dopo il cambio dell’ora, manifestando insonnia e difficoltà ad addormentarsi. Gli esperti forniscono suggerimenti pratici per favorire il riposo e indicano le azioni da intraprendere in caso di insonnia prolungata, come evitare l’uso di dispositivi elettronici prima di andare a letto e mantenere orari regolari. La sensazione di distensione tra le lenzuola si presenta come un problema comune in questo periodo.

Non c’è nulla di più irritante che stare distesi a letto e non riuscire ad addormentarsi, girandosi e rigirandosi senza pace tra le lenzuola. Sembrerà strano, ma in questi casi la cosa migliore da fare è .alzarsi. Il sonno non si può forzare né imporre, ma si possono creare le condizioni per rilassare il corpo e per lasciare che scivoli nel sonno. Tutto parte da una buona igiene del sonno, cioè quell’insieme di comportamenti e abitudini da adottare prima di dormire. Innanzitutto: andare a letto più o meno alla stessa ora tutte le sere è fondamentale, come spiega Susanna Zapponi, International Education Manager & Brand Ambassador Longevity di The Longevity Suite durante una mattinata dedicata al tema “ Sleep&Relaxation” ospitata all’interno degli spazi del Portrait, a Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Insonnia e difficoltà a dormire per il cambio dell’ora? I consigli degli esperti per addormentarsi facilmente (e cosa fare se resti sveglio a lungo)

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