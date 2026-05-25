Dolori addominali insonnia ansia | quando i sintomi possono far presupporre una violenza psico-fisica Il nuovo progetto di formazione dei medici di famiglia

Un paziente si presenta con dolori addominali ricorrenti, insonnia e ansia. Questi sintomi, spesso associati a disturbi gastrointestinali, cefalee e depressione, possono indicare anche violenza psico-fisica. Un nuovo progetto di formazione mira a preparare i medici di famiglia a riconoscere segnali di maltrattamento. La presenza di sintomi multipli e persistenti viene valutata come possibile indicatore di violenza, richiedendo attenzione e approfondimenti clinici.

Disturbi gastrointestinali ricorrenti, cefalee, insonnia, dolori cronici, ansia o depressione possono essere sintomi comuni nella pratica quotidiana del medico di famiglia. In alcuni casi, però, possono rappresentare anche segnali nascosti di una violenza subita, espressione di un trauma che non. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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