Nel 2024, l'86% dei cani e gatti italiani ha avuto almeno una visita veterinaria, mentre solo il 21% ha effettuato controlli regolari per la prevenzione. La maggior parte degli animali ha ricevuto assistenza in caso di problemi, ma pochi sono sottoposti a controlli periodici. La prevenzione veterinaria viene considerata importante per la salute degli animali e pubblica, anche se ancora pochi proprietari adottano pratiche regolari di controllo.

L'Italia è un Paese di amanti degli animali, e questa non è una novità. Secondo il Rapporto Assalco-Zoomark 2025, nelle case italiane vivono quasi 65 milioni di pet, di cui oltre 20 milioni tra cani e gatti. Eppure, dietro questo affetto diffuso e benefico per la nostra salute si nasconde una lacuna importante che riguarda non soltanto il benessere degli animali stessi, ma anche il nostro e quello della collettività: meno della metà degli animali domestici presenti nelle case italiane è vaccinata regolarmente, secondo i dati diffusi dall'Associazione delle Imprese per la Salute Animale di Federchimica (AISA). I dati parlano chiaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Animali domestici: perché la prevenzione veterinaria è una questione di salute pubblica

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L'importanza della prevenzione genetica

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