Ebola la Spagna cancella l’amichevole tra Congo e Cile | È una questione di prudenza per la salute pubblica

L'amichevole di calcio tra la Repubblica Democratica del Congo e il Cile è stata annullata. La decisione è stata comunicata come una misura di prudenza per la salute pubblica. La partita, prevista in Spagna, non si terrà più. La cancellazione è stata confermata da fonti ufficiali e si basa su considerazioni legate alla sicurezza sanitaria. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche o sui motivi specifici è stato reso noto.

L’amichevole di calcio tra la Repubblica Democratica del Congo e il Cile non si giocherà. A riportarlo è Abc. Il sindaco di La Línea de la Concepción, città spagnola nella provincia di Cadice, Juan Franco ha appena emesso un decreto che vieta la partita, prevista per martedì 9 giugno. Lo ha fatto per i “ potenziali rischi per la salute ” derivanti dall’ epidemia di Ebola dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella Repubblica Democratica del Congo, dove si sono registrati oltre 900 casi e 200 decessi sospetti. L’epidemia sta colpendo anche altri territori limitrofi e l’OMS ha segnalato sette casi e un decesso anche in Uganda. “È una questione di prudenza per la salute pubblica “, ha sottolineato il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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