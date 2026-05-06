Un veterinario ha commentato che il rapporto con asini e cavalli spesso include comportamenti violenti, sia evidenti che nascosti, e che questa violenza può essere inconsapevolmente tollerata anche dai professionisti del settore. Ha sottolineato come molte pratiche siano normalizzate e come sia importante cambiare prospettiva, eliminando l’approccio antropocentrico che spesso predomina nel trattamento di questi animali. La discussione si concentra sulla necessità di una relazione più rispettosa e consapevole.

“Il mondo degli equidi è un mondo pervaso di violenza, a volte manifesta, ma molto più spesso subdola, sottile, normalizzata ed è facile che il medico veterinario cada complice di questa violenza. I percorsi universitari, inoltre si concentrano sullo studio delle patologie, la loro diagnosi, il trattamento, ma senza interessarsi di risolvere la causa alla radice, perché non si ha una concezione di cosa sia il benessere integrale di questi animali”. Valentina Mauriello, veterinaria, è autrice del libro Asini, cavalli, esseri umani. Guida a una relazione sana e consapevole (Terra Nuova). Dopo aver iniziato a lavorare negli allevamenti, ha capito che al percorso di studi e alla relazione con gli equidi mancava qualcosa e ha sposato una visione più olistica del rapporto tra esseri umani e cavalli e asini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Asini e cavalli, una guida sana al rapporto con questi animali. La veterinaria: “Smettiamo di essere umano-centrici”

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