Angelo Floramo in dialogo con Pietro Nicolaucich a Remanzacco

Notizia in breve

A Remanzacco si è tenuto un incontro tra Angelo Floramo e Pietro Nicolaucich, inserito nella rassegna estiva organizzata dal Comune. La manifestazione, denominata “Salotto di Angelo Floramo”, ha rappresentato il primo evento della stagione estiva 2026. L’appuntamento ha coinvolto i partecipanti in un dialogo pubblico, senza ulteriori dettagli su contenuti o tematiche affrontate. La rassegna continuerà con altri eventi durante l’estate nel territorio comunale.