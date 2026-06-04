Angelo Floramo in dialogo con Pietro Nicolaucich a Remanzacco
A Remanzacco si è tenuto un incontro tra Angelo Floramo e Pietro Nicolaucich, inserito nella rassegna estiva organizzata dal Comune. La manifestazione, denominata “Salotto di Angelo Floramo”, ha rappresentato il primo evento della stagione estiva 2026. L’appuntamento ha coinvolto i partecipanti in un dialogo pubblico, senza ulteriori dettagli su contenuti o tematiche affrontate. La rassegna continuerà con altri eventi durante l’estate nel territorio comunale.
Estate a Remanzacco 2026, la rassegna estiva organizzata dal Comune, apre con il “Salotto di Angelo Floramo”. Giovedì 11 giugno alle ore 20:45 in Vicolo della Cooperativa a Remanzacco Angelo Floramo in dialogo con Pietro Nicolaucich (fumettista, poeta e scrittore) ci parleranno di “Arte, Libri e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Il Salotto di Angelo Floramo a RemanzaccoGiovedì 11 giugno alle 20:45 si terrà il Salotto di Angelo Floramo a Remanzacco, in Vicolo della Cooperativa.
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