Notizia in breve

Giovedì 11 giugno alle 20:45 si terrà il Salotto di Angelo Floramo a Remanzacco, in Vicolo della Cooperativa. L’evento prevede un intrattenimento musicale con le esibizioni di Nicole Coceancig. La serata si svolgerà presso la sede dell’associazione locale e prevede un pubblico di partecipanti. L’evento è aperto al pubblico e gratuito.