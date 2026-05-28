Il Salotto di Angelo Floramo a Remanzacco
Giovedì 11 giugno alle 20:45 si terrà il Salotto di Angelo Floramo a Remanzacco, in Vicolo della Cooperativa. L’evento prevede un intrattenimento musicale con le esibizioni di Nicole Coceancig. La serata si svolgerà presso la sede dell’associazione locale e prevede un pubblico di partecipanti. L’evento è aperto al pubblico e gratuito.
Giovedì 11 giugno, ore 20:45 - Vicolo della Cooperativa, Remanzacco, il Salotto di Angelo Floramo, musiche di Nicole Coceancig. In caso di pioggia l'evento si terrà presso l'Auditorium “G. De Cesare”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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