L' utopia necessaria | un dialogo tra Angelo Floramo e Paolo Patui
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Estate in Villa 2026 debutta martedì 26 maggio alle ore 20:30 in auditorium "M.F. Zorzutti" a San Giovanni al Natisone con Angelo Floramo e Paolo Patui nel dialogo a due voci dal titolo L'utopia necessaria. Il termine utopia identifica un “luogo che non esiste”. Se Tommaso Moro gli aveva. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Sullo stesso argomento
In File chiude la stagione con Esther Kinsky e Angelo FloramoDomenica 15 marzo, alle ore 16, la vecchia stalla dei Colonos di Villacaccia di Lestizza ospiterà “A soreli crevât.
Leggi anche: Terremoto Friuli: a Fagagna Angelo Floramo presenta “L’estate indiana del ’76”