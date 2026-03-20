Andy Diaz vince l' oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di atletica | l' azzurro conferma il titolo del 2025

Andy Diaz ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di atletica, confermando il titolo vinto nel 2025. La sua vittoria è arrivata grazie al primo tentativo, un salto da 17,47 metri, che si è rivelato decisivo. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande tensione, con l’atleta che ha mantenuto la leadership fin dall’inizio.

La prima carta calata dall’Italia al Mondiale indoor, è già un asso pigliatutto. 364 giorni dopo il trionfo a Nanchino, Andy Diaz si conferma il miglior saltatore di triplo al coperto. Vince la finale di Torun già al primo salto, conservando il meglio per il resto di una stagione che non avrà più rassegne internazionali come questa, e poi gestendo con mestiere i tentativi di ritorno degli avversari, subito frustrati. La prima medaglia azzurra in Polonia è del metallo più pregiato, ed è solo la giornata inaugurale. Ad maiora. Il salto d’apertura è una dichiarazione di aperta ostilità: 17,47 con una smorfia di disappunto e un’occhiataccia a coach Donato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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17.47 al primo salto, miglior prestazione dell’anno e bis d’oro nel triplo ai Mondiali indoor: Andy Diaz semplicemente fenomenale! - facebook.com facebook

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