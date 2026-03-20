Durante i campionati mondiali di atletica leggera indoor a Torun, in Polonia, Andy Diaz si è aggiudicato la medaglia d'oro nel salto triplo. La competizione ha visto l’atleta italiano superare gli avversari con un salto che ha concluso la sua prova. La vittoria è arrivata al termine della finale, in cui Diaz ha stabilito il miglior risultato tra i partecipanti.

TORUN (POLONIA) – Andy Diaz vince la medaglia d’oro nel salto triplo ai campionati del mondo di atletica leggera indoor di Torun, in Polonia. L’azzurro si impone con la misura di 17,47, davanti al giamaicano Jordan Scott (17,33) e all’algerino Yasser Triki (17,30). Díaz, 30enne nato a Cuba ma è naturalizzato italiano, aveva vinto anche l’edizione dei Campionati del mondo indoor che si erano tenuti lo scorso anno a Nanchino, in Cina “Siamo un’Italia vincente, pochi giorni fa ha vinto Antonelli, poi Sinner, l’atletica non poteva rimanere indietro. Ho forzato, ho fatto il mio meglio”. Ha dichiarato Andy Diaz. “Paura mai, il primo salto è stato molto facile, ho fatto una preparazione eccezionale, gli altri poi me l’hanno lasciata così, meglio di così non poteva andare”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mondiali di Atletica: l’azzurro Andy Diaz vince l’oro nel salto triplo

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