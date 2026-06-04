Andrea Vavassori ha commentato pubblicamente Sara Errani, affermando che lei lo ha migliorato come giocatore e come persona. Ha definito il suo percorso nel tennis “straordinario”. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un evento, in cui Vavassori ha sottolineato il ruolo di Errani nel suo sviluppo sportivo e personale. La giocatrice ha recentemente ottenuto risultati significativi nelle competizioni internazionali, contribuendo a mantenere alta la presenza del tennis italiano sulla scena mondiale.

Il tennis italiano continua a farla da padrone sui campi di tutto il mondo e, in attesa delle fasi conclusive del singolare maschile con Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi che si sfideranno con in palio un posto in finale, arriva un nuovo successo da parte della rodata coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, capaci di bissare il titolo ottenuto nel 2025 vincendo per il secondo anno di fila il torneo di doppio misto del Roland Garros. Se per la veterana romagnola si tratta del decimo titolo Major in carriera, quello di oggi è il quarto sigillo in uno Slam (tutti con Errani in questa specialità) per il 31enne piemontese che proverà a rendere ancor più trionfale questa edizione dell’Open di Francia inseguendo nei prossimi giorni il bersaglio grosso anche nel tabellone di doppio maschile insieme a Simone Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Andrea Vavassori elogia Sara Errani: “Mi migliori come giocatore e come persona. Percorso straordinario”

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