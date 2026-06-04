Andrea Sempio il nuovo audio con l' amica | L' importante è che mia mamma non

«Sono basito. In genere la perizia psichiatrica la chiede la difesa come ultima ratio. Qua si tratta di stabilire se questo cristiano allora, 18 anni fa, poteva perdere completamente la brocca e non essere imputabile. Cos’è, un’ancora lanciata alla difesa?». Il giornalista Massimo Lugli, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, guarda con sconcerto a quanto sta accadendo intorno ad Andrea Sempio. La mossa della Procura di Pavia, che punta a rinviare a giudizio il 38enne sospettato di aver ucciso Chiara Poggi la mattina del 13 agosto del 2007 nella villetta di famiglia di Garlasco, non lo convince per nulla. «Gli inglesi parlano di confirmative bias, a un certo punto ti sei fissato su un’idea e ne cerchi conferme, escludendo tutto quello che va contro», spiega Lugli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Garlasco, la madre di Sempio: «Non si può escludere che Stasi sia innocente»

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