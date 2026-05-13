Chiara nel video sembrava proprio si è spostata il nuovo audio di Andrea Sempio | Me lo devo aspettare

Nel nuovo audio diffuso, Andrea Sempio commenta il video dicendo che Chiara sembrava proprio... e che si è spostata. Ha aggiunto che la storia del video è stata… e che deve aspettarsi qualcosa da un momento all’altro. Le sue parole sono intervallate da pause e parti incomprensibili, senza fornire dettagli precisi su quanto accaduto o sul contenuto del video.

«La storia del video è stata. è stata. il video. lo devo aspettare da un momento all’altro. ok. cioè Chiara. lei nel video sembrava proprio . (incomprensibile). si è spostata. (incomprensibile). si.». È la mattina del 7 giugno 2025 quando Andrea Sempio, in auto, viene registrato mentre parla da solo in un’intercettazione ambientale. Il contenuto è stato pubblicato dal Corriere della Sera e da la Repubblica. L’audio e i video privati di Chiara Poggi. Secondo la Procura di Pavia, in quel passaggio il 38enne tornerebbe a riferirsi ai video intimi e a Chiara Poggi. Per gli inquirenti, l’elemento si inserirebbe in un quadro già emerso da un precedente audio del 14 aprile, in cui si parlava di una «pennetta» e di «tre chiamate», e contribuirebbe a rafforzare l’ipotesi che Sempio fosse a conoscenza di filmati privati della vittima.🔗 Leggi su Open.online

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Stefania Cappa: «Chiara mi parlò di quel video intimo»

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Temi più discussi: Andrea Sempio sapeva dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi? Solo se avesse avuto accesso al pc, insieme a Marco o di nascosto; Marco Poggi e la chiavetta con i video intimi di Chiara: Forse Sempio l'ha presa. E Stefania Cappa: Mia cugina mi parlò di quel filmato, era serena; Assurda ma unica spiegazione plausibile è pensare che Sempio abbia preso la chiavetta di Chiara, così Marco Poggi ai pm sul mistero dei video privati; Omicidio di Garlasco, Marco Poggi sapeva del video intimo (e anche Stefania Cappa): Forse Sempio lo ha rubato.

Giornale.it Garlasco, Chiara disse a Stefania Cappa dei video. L’ipotesi di Marco Poggi su Sempio e la chiavetta La cugina e il fratello hanno ricostruito altre parti di quell’estate, fornendo dettagli che potrebbero tornare utili per ricostruire completamente l’omic x.com

Sempio, il nuovo audio: «Chiara nel video sembrava proprio.. si è spostata»L’audio dell’intercettazione del 7 giugno 2025 agli atti dell’inchiesta su Andrea Sempio: secondo i pm dimostra che l’indagato avrebbe visto i video intimi girati da Chiara Poggi e da Alberto Stasi ... video.corriere.it

Garlasco, le intercettazioni di Sempio sul caso Chiara Poggi e il video segretoNel contesto delle nuove acquisizioni investigative sul delitto di Garlasco, emergono dettagli dalle intercettazioni ambientali registrate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano. ilmattino.it