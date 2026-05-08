“ Quando sono entrato io. il sangue c’era ”. A parlare è ancora una volta Andrea Sempio, l’ennesimo soliloquio in macchina, come quello in cui, imitando una voce femminile, simulava o inventava una conversazione con Chiara Poggi (forse). La nuova intercettazione, anticipata dal Corriere della Sera, risale al 12 maggio del 2025, circa un mese dopo quella precedente sull’ipotetico approccio con la vittima. Quest’ultima captazione sarebbe di particolare interesse investigativo in quanto, secondo gli investigatori, confermerebbe la presenza dell’indagato sulla scena del crimine. O almeno, questa sarebbe l’interpretazione dell’audio trascritto dai carabinieri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Il sangue c’era”. Spunta un nuovo audio di Andrea Sempio

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I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in - facebook.com facebook

Notificato ad Andrea Sempio l’avviso di chiusura dell'inchiesta firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano x.com