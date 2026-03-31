L' Italia eliminata dalla Bosnia ai rigori non andremo ai Mondiali per la terza volta di fila Gattuso | Mazzata difficile da digerire

L’Italia è stata eliminata dalla Bosnia ai rigori, impedendo la qualificazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva. La partita si è conclusa con la serie dal dischetto, dopo i tempi regolamentari e supplementari, senza che gli azzurri riuscissero a superare gli avversari. L’allenatore ha definito difficile da digerire il risultato, evidenziando la delusione per l’esclusione dalla competizione mondiale.

Le lacrime degli azzurri per la grande delusione dopo aver resistito in 10 per quasi tutta la partita per l'espulsione di Bastoni nel finale del primo tempo tempo. Gattuso: "I ragazzi non si meritavano una batosta così" L'Italia non andrà ai Mondiali per la terza volta di fila. Oggi, martedì 31 marzo, è un'altra notte nera per il calcio italiano dopo che gli azzurri di Rino Gattuso sono stati eliminati dalla Bosnia ai calci di rigore. Alla fine sono state lacrime di delusione per gli azzurri che avevano resistito in 10 per gran parte della partita, una lunghissima battaglia e sofferenza, per l'espulsione di Bastoni al 41', in uno stadio che come annunciato è stato una bolgia. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati “Mazzata difficile da digerire”: le parole di GattusoNel modo più amaro e deprimente, per la terza volta consecutiva, l’Italia non parteciperà ai prossimi Mondiali di calcio dopo la sconfitta ai calci... Leggi anche: Gattuso piange dopo l’eliminazione: “Chiedo scusa. È una mazzata difficile da digerire” Una raccolta di contenuti su Italia eliminata Temi più discussi: Italia eliminata dai Mondiali: playoff tabù, terza assenza consecutiva per gli Azzurri; Italia fuori dal Mondiale, Gattuso rimane o no? Le ultime sul futuro della Nazionale azzurra; Nazionale, Italia dentro o fuori: si gioca tutto in Bosnia. La notte per risorgere o per affondare; Cosa succede se l'Italia pareggia o perde contro l'Irlanda del Nord nella partita dei playoff Mondiali. Italia all'inferno. Eliminata ai rigori dalla BosniaL'italia ha perso ai rigori 5-2 la finale dei playoff contro la Bosnia Erzegovina che ottiene la qualificazione ai Mondiali di calcio, che si disputeranno dall'11 giugno al 19 luglio, in Canada, Messi ... huffingtonpost.it Italia, la maledizione continua: ai Mondiali va la BosniaKean illude gli azzurri prima del rosso diretto comminato a Bastoni. Tabakovic pareggia i conti per i suoi, poi implacabili ai rigori: per Gattuso invece fatali gli errori di Esposito e Cristante ... sport.quotidiano.net Incubo senza fine: l'Italia eliminata ai rigori dalla Bosnia, addio ai Mondiali 2026! https://www.milannews24.com/bosnia-italia-2-1-mondiale-eliminazione/ #Nazionale #BosniaItalia #Mondiali2026 #DisastroAzzurro - facebook.com facebook Italia eliminata ai playoff dalla Bosnia: gli azzurri non andranno al Mondiale x.com