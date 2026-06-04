Andrea Agostini cade in bici | Il casco mi ha salvato la vita
Un ciclista è caduto durante un giro in bicicletta, riportando un volto tumefatto e alcuni costole rotte. Il soggetto ha dichiarato che il casco ha evitato conseguenze peggiori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. Le condizioni sono considerate stabili, e il paziente mostra segni di ripresa, anche se il volto appare molto ferito.
Il volto è emaciato e tumefatto, ha alcune costole rotte, ma il guizzo degli occhi testimonia comunque la ripresa fisica. Andrea Agostini, noto dirigente ciclistico internazionale (ora a capo del team Uae Emirates) è in convalescenza (dopo un passaggio di controllo all’ospedale) per le conseguenze di una rovinosa caduta in bicicletta nella zona di Sarsina, nella discesa di Monte Finocchio. Secondo il suo stesso racconto è salvo per miracolo, o meglio è salvo perché indossava correttamente il casco. Dai social network rifletto sulla disavventura e lancia un invito a tutti i ciclisti: "Ragazzi, indossatelo sempre". "Avevamo appena iniziato la discesa - ha raccontato Agostini al sito specializzato tuttobiciweb - quando sono caduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Arriva direttamente da Andrea Agostini un primo messaggio rassicurante dopo la caduta in bicicletta (leggi qui) avvenuta nella discesa del Monte Finocchio, nella zona di Sarsina. Una botta della madonna con la testa, ma il casco ha fatto il suo lavoro, ha rac facebook
Andrea Agostini cade in bici: Il casco mi ha salvato la vitaIl dirigente della Uae Emirates già in ripresa dopo aver battuto la testa a Sarsina: Tac negativa Ragazzi indossatelo sempre. ilrestodelcarlino.it
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