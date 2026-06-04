Un ciclista è caduto durante un giro in bicicletta, riportando un volto tumefatto e alcuni costole rotte. Il soggetto ha dichiarato che il casco ha evitato conseguenze peggiori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. Le condizioni sono considerate stabili, e il paziente mostra segni di ripresa, anche se il volto appare molto ferito.

Il volto è emaciato e tumefatto, ha alcune costole rotte, ma il guizzo degli occhi testimonia comunque la ripresa fisica. Andrea Agostini, noto dirigente ciclistico internazionale (ora a capo del team Uae Emirates) è in convalescenza (dopo un passaggio di controllo all’ospedale) per le conseguenze di una rovinosa caduta in bicicletta nella zona di Sarsina, nella discesa di Monte Finocchio. Secondo il suo stesso racconto è salvo per miracolo, o meglio è salvo perché indossava correttamente il casco. Dai social network rifletto sulla disavventura e lancia un invito a tutti i ciclisti: "Ragazzi, indossatelo sempre". "Avevamo appena iniziato la discesa - ha raccontato Agostini al sito specializzato tuttobiciweb - quando sono caduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Agostini cade in bici: "Il casco mi ha salvato la vita"

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Andrea Agostini cade in bici: Il casco mi ha salvato la vitaIl dirigente della Uae Emirates già in ripresa dopo aver battuto la testa a Sarsina: Tac negativa Ragazzi indossatelo sempre. ilrestodelcarlino.it

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