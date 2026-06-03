Andrea Agostini, dirigente di una squadra di ciclismo e amico d'infanzia di Marco Pantani, è caduto in bicicletta. L'incidente ha causato un grande spavento, ma non sono stati riportati feriti gravi. Dopo l’accaduto, Agostini ha raccomandato di indossare sempre il casco durante le uscite in bici. L’evento si è verificato in una località non specificata, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di Agostini.

Cesena, 3 giugno 2026 – Caduta in bicicletta per Andrea Agostini, dirigente della UAE Emirates XRG ma anche compagno di scuola, di prime pedalate, miglior amico e manager di Marco Pantani. È successo ieri, martedì 2 giugno, nella discesa del Monte Finocchio, zona di Sarsina. A riportare la notizia è tuttobiciweb che ha anche pubblicato la foto sui social. Agostini era uscito in bicicletta con un gruppo di amici, poi l’incidente appena iniziata la discesa. Gli amici hanno chiamato i soccorsi e Agostini è stato portato al Bufalini con l’eliambulanza. "La tac per fortuna ha dato esito negativo – racconta il dirigente a tuttobiciweb – devo purtroppo fare i conti con alcune costole rotte e con una ferita alla testa, che ha richiesto alcuni punti di sutura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caduta in bici per Andrea Agostini, grande spavento poi la raccomandazione: “Mettete sempre il casco”

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