Il Bournemouth è vicino a trovare un accordo per sostituire l’allenatore Andoni Iraola, che ha annunciato il suo addio alla fine della stagione. La decisione dell’allenatore di lasciare il club ha attirato l’attenzione di diversi team europei, spingendo il club a cercare un nuovo tecnico prima della conclusione dell’attuale campionato. La situazione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

La decisione di Andoni Iraola di lasciare il Bournemouth a fine stagione ha messo in allerta i club di tutta Europa. L’allenatore del Cherries ha annunciato martedì che se ne andrà alla scadenza del suo contratto quest’estate, con diverse squadre in Premier League e all’estero che si ritiene siano interessate al 43enne. Il presidente del Bournemouth Bill Foley ha dichiarato in un comunicato: “Andoni è stato determinante nel plasmare la direzione di questo club di calcio nelle ultime tre stagioni”. Ma i Cherries stanno già pianificando la vita dopo Iraola e, secondo quanto riferito, si stanno avvicinando al suo sostituto. Secondo Il GuardianoIl Bournemouth è in trattative avanzate con l’ex allenatore del Borussia Dortmund Marco Rose per subentrare quest’estate.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Bournemouth vicino a un accordo per la sostituzione di Andoni Iraola: rapporto

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