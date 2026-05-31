Andoni Iraola ha rifiutato l’offerta del Milan per assumere la guida tecnica. La decisione è arrivata poco dopo che il club rossonero aveva manifestato il suo interesse, puntando su di lui come nuovo allenatore. Iraola, noto per il suo successo nella Premier League, ha invece deciso di accettare un’altra proposta, quella di allenare il Liverpool. La notizia si è diffusa in poche ore, senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta.

L’illusione in casa rossonera è durata lo spazio di un mattino. Andoni Iraola, l’allenatore rivelazione della Premier League, ha respinto il corteggiamento del Milan, che lo aveva messo in cima alla lista dei desideri per avviare il nuovo corso tecnico. Il giovane allenatore basco, classe 1982, ha preferito non approfondire i contatti con la dirigenza milanista, bloccando una trattativa che sembrava il perno dei piani estivi del club. Dietro questo improvviso passo indietro non c’erano semplici dubbi sul progetto tecnico proposto da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, ma una clamorosa e ben più ricca opportunità proveniente direttamente dalle zone nobili del calcio britannico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il gran rifiuto di Andoni Iraola: dice no al Milan per prendersi la panchina del Liverpool

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