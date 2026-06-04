Ancora un rinforzo | Chiara Mason è il terzo acquisto dell' Alta Fratte

Notizia in breve

Alta Fratte ha annunciato il terzo acquisto per la squadra di volley femminile di serie A2. La campagna di rafforzamento della squadra continua con l’ingaggio di Chiara Mason. La società sta investendo nel roster per migliorare le prestazioni stagionali. Nessun dettaglio è stato comunicato sui termini dell’accordo o sulla posizione della giocatrice. La squadra si prepara a proseguire la stagione con nuovi elementi nel roster.