Gaia Genovese è il primo acquisto della nuova Alta Fratte

Gaia Genovese è il primo acquisto della nuova squadra di Alta Fratte. La stagione estiva si preannuncia movimentata sul mercato, con le società che cercano di combinare talento e qualità delle giocatrici. La capacità di adattarsi a un ambiente che sembra cambiare rapidamente sarà determinante per le squadre che vogliono rafforzarsi in vista delle competizioni. La campagna di rafforzamento prosegue con nuovi ingressi e modifiche alla rosa.

Sarà un'estate "calda" sul fronte del mercato. C'è da coniugare bravura e qualità delle atlete a capacità di adattamento in uno scacchiere che sembra muoversi a memoria. Dovranno essere bravi i dirigenti a trovare le pedine giuste in grado di impreziosire ulteriormente l'organico. Il primo volto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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