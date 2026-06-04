Ancora un po’ di pioggia poi l’anticiclone torna a splendere | il meteo

La perturbazione che ha interessato l’Italia negli ultimi giorni sta ancora causando piogge, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali. Successivamente, si prevede il ritorno di condizioni di stabilità con l’affermazione di un anticiclone. Le precipitazioni continueranno fino a quando la perturbazione si allontanerà, poi il tempo dovrebbe migliorare con l’arrivo di giornate più soleggiate e asciutte. La fine della fase di maltempo è prevista nel corso delle prossime ore, con il cielo che si manterrà generalmente sereno dopo.

La “coda” della perturbazione che ha caratterizzato il meteo degli ultimi giorni farà ancora sentire i suoi effetti, soprattutto sul nord e al centro dell’Italia, per poi lasciare spazio a una “ripresa” dell’anticiclone. Ecco nel dettaglio il tempo previsto dagli esperti di 3bmeteo.com.Meteo, le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie di perturbazioni in arrivo con pioggia e neve

Notizie e thread social correlati

Ancora qualche “sgambetto” al mese di maggio, poi arriva l’anticiclone: il meteoA maggio si registrano ancora alcune perturbazioni legate a correnti fredde provenienti dal nord Atlantico, che portano tempo instabile e temperature...

Meteo shock: l’anticiclone cede e torna la pioggia su tutta ItaliaDopo un periodo caratterizzato da condizioni stabili e temperature miti, i modelli meteorologici segnalano un cambiamento.

Temi più discussi: Previsioni stagionali ESTATE 2026: giugno - agosto 2026; Meteo, nuove precipitazioni in arrivo sul Trentino: ecco quando (e quanto) pioverà; Il giorno più caldo (picchi di 37°C) poi la svolta e i temporali: come sarà il ponte del 2 giugno a Torino; L’anticiclone si arrende, c’è la svolta temporalesca: pioggia e maltempo spazzano via il gran caldo.

La cupola di calore sopra l'Europa brucia Regno Unito, Francia, Spagna reddit

Il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre: cosa accadrà alle temperatureRispetto all’alta pressione di origine africana, l’anticiclone in arrivo è meno caldo e gradevole: ecco cosa dobbiamo aspettarci e dove scoppieranno alcuni temporali ... ilgiornale.it

L’anticiclone si arrende, c’è la svolta temporalesca: pioggia e maltempo spazzano via il gran caldoDopo le eccezionali temperature di fine maggio, gli esperti del Lamma annunciano il cambio di rotta. Mercoledì 3 giugno la giornata più critica, con precipitazioni diffuse ... lanazione.it