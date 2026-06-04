Ancora un po’ di pioggia poi l’anticiclone torna a splendere | il meteo

Da ternitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La perturbazione che ha interessato l’Italia negli ultimi giorni sta ancora causando piogge, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali. Successivamente, si prevede il ritorno di condizioni di stabilità con l’affermazione di un anticiclone. Le precipitazioni continueranno fino a quando la perturbazione si allontanerà, poi il tempo dovrebbe migliorare con l’arrivo di giornate più soleggiate e asciutte. La fine della fase di maltempo è prevista nel corso delle prossime ore, con il cielo che si manterrà generalmente sereno dopo.

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La “coda” della perturbazione che ha caratterizzato il meteo degli ultimi giorni farà ancora sentire i suoi effetti, soprattutto sul nord e al centro dell’Italia, per poi lasciare spazio a una “ripresa” dell’anticiclone. Ecco nel dettaglio il tempo previsto dagli esperti di 3bmeteo.com.Meteo, le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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