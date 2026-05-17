Ancora qualche sgambetto al mese di maggio poi arriva l’anticiclone | il meteo

A maggio si registrano ancora alcune perturbazioni legate a correnti fredde provenienti dal nord Atlantico, che portano tempo instabile e temperature variabili. Tuttavia, nelle prossime settimane, si prevede un cambiamento, con l'arrivo di un anticiclone che instaurerà condizioni più stabili e soleggiate. Le caratteristiche meteorologiche del periodo indicano un progressivo allontanamento delle masse fredde dall'area, con un aumento delle giornate di cielo sereno e temperature in risalita.

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“Il primo mese del semestre caldo si riprenderà presto il posto che gli compete, le correnti fredde e instabili nord atlantiche saranno sempre più limitate a scendere verso le nostre latitudini per una maggiore zonazione del flusso. Tuttavia, prima che la rimonta anticiclonica ci porti il sole e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meteo, arriva l’anticiclone africano: verso i 30 gradi a fine mese? Domande chiave Quando inizierà ufficialmente il blocco delle perturbazioni atlantiche? Come influirà l'alta pressione sulle temperature del... Meteo Molise: piogge in Appennino, poi arriva il sole dell’anticiclone? Cosa sapere Piogge sparse colpiscono l'Appennino molisano lunedì 27 aprile con brevi rovesci locali. Occasione Stadium: Vanoli e uno sgambetto alla Juve per sognare la confermaDue partite ancora da giocare, nessun obiettivo ancora da raggiungere. Le ultime due uscite della stagione saranno per la Fiorentina un'occasione per giocare con la testa libera da ogni incubo e magar ... firenzeviola.it Francesca Fialdini: Male alle costole ma i miei colleghi a Ballando credono finga di essermi fatta maleFrancesca Fialdini non è ancora pronta a tornare in gara a Ballando con le stelle. Ma, in vista di un eventuale rientro, alcuni colleghi avrebbero già cominciato a farle qualche sgambetto. Segui le ... fanpage.it