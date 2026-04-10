Meteo shock | l’anticiclone cede e torna la pioggia su tutta Italia

Dopo un periodo caratterizzato da condizioni stabili e temperature miti, i modelli meteorologici segnalano un cambiamento. L’anticiclone si indebolisce e lascia spazio a una fase di instabilità, con piogge che interesseranno tutte le regioni italiane. Le precipitazioni saranno diffuse e le temperature registreranno un calo significativo rispetto ai giorni precedenti. La situazione rimane in evoluzione e monitorata dalle previsioni a breve termine.

Roma - Dopo una fase stabile e mite, i modelli indicano un cambio di scenario con maggiore instabilità, precipitazioni diffuse e temperature in calo su molte regioni italiane. Le più recenti elaborazioni dei modelli meteo delineano un mese di aprile caratterizzato da una evoluzione meno stabile rispetto alle ultime giornate. L’attuale fase dominata dall’alta pressione appare infatti destinata a perdere progressivamente forza, lasciando spazio a una circolazione più dinamica e instabile sul Mediterraneo. Secondo le proiezioni, il mese si articolerebbe in due momenti distinti. In una prima fase, successiva all’anticiclone, si assisterebbe a un calo dei geopotenziali sull’Europa meridionale, con un conseguente aumento dell’instabilità atmosferica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meteo shock: l’anticiclone cede e torna la pioggia su tutta Italia Meteo Italia: ancora pioggia domani, poi torna il sole con l’anticiclone delle AzzorreDopo settimane di maltempo e piogge eccezionali, l’Italia si prepara finalmente a una tregua meteorologica, con temperature in graduale aumento e... Meteo, prossima settimana: cambia tutto, anticiclone in declino: dove torna la pioggiaLa prossima settimana si preannuncia come una fase di transizione meteorologica significativa, con un cambiamento nella circolazione alle quote... Temi più discussi: Meteo, stabilità e caldo fuori stagione: anticiclone africano fino a mercoledì 8. L'analisi di Brescia; Quasi estate ma non dura: arriva il ribaltone, ecco quando cambia tutto; Comunicazione Italiana; Meteo. Pasqua e Pasquetta salve: sole e clima primaverile grazie all'Anticiclone delle Azzorre. Meteo Italia: anticiclone agli sgoccioli, caldo anomalo. Weekend con primi cambiamentiContinua a fare caldo in Italia per la presenza dell'anticiclone, ma tutto cambia con l'arrivo del weekend. Le previsioni meteo. meteo.it L’anticiclone lascia la Campania: in arrivo piogge e brusco calo termicoL’anticiclone, protagonista degli ultimi giorni con tempo stabile e temperature oltre le medie stagionali, è destinato a lasciare spazio a un nuovo ... zon.it METEO SHOCK IN ITALIA TORNA L’INVERNO NELLA SETTIMANA SANTA - facebook.com facebook