Ancora un nuovo anno da raccontare | il valore inestimabile del ricordo nel libro di Rosaria Ragusi

Un nuovo libro di Rosaria Ragusi racconta mezzo secolo di storia italiana attraverso gli occhi di Ester, figlia di una famiglia numerosa di Messina. Il testo si propone come un viaggio intimo e umano, evidenziando il valore del ricordo e della memoria personale. La narrazione si focalizza su esperienze di vita e cambiamenti sociali, offrendo uno sguardo diretto e personale sulla storia recente del paese. Il libro invita a riflettere sull’importanza di conservare i ricordi di un passato condiviso.

Un viaggio intimo e profondamente umano che attraversa mezzo secolo di storia italiana con gli occhi di Ester, figlia di una numerosa famiglia messinese. Inizio nel Capodanno del 1966 tra l'odore dei mandarini e il richiamo del futuro, in un'Italia sospesa tra ricche antiche e sogni moderni, la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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