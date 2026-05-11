Straordinario rubino da 2,2 kg e 11.000 carati trovato nella valle di Mogok in Myanmar | Valore inestimabile
Nella valle di Mogok, in Myanmar, è stato rinvenuto un rubino grezzo di grandi dimensioni, pesante 2,2 chilogrammi e con un totale di 11.000 carati. L’estrazione di questa pietra preziosa rappresenta un ritrovamento eccezionale per il settore minerario. La scoperta ha attirato l’attenzione di esperti e commercianti di gemme, che hanno valutato il valore di questa pietra come molto elevato. La regione è nota per la presenza di minerali di alta qualità, e questa scoperta si aggiunge a una lunga tradizione di estrazioni di pietre preziose.
Nella valle di Mogok, in Myanmar, è stato trovato un incredibile rubino grezzo da 2,2 chilogrammi e 11.000 carati. La gemma preziosa ha un valore inestimabile, considerato superiore a quello di un rubino ben più pesante trovato in precedenza, grazie a colore e purezza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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