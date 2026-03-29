Nel Parmense, tre quadri di grande valore sono stati sottratti da una collezione privata. I ladri sono entrati forzando il portone e hanno portato via le opere d'arte. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e recuperare le opere. Nessuna persona è stata ancora fermata o denunciata in relazione al furto.

Clamoroso furto di opere d’arte alla Fondazione Magnani Rocca che si trova a Mamiano, una frazione di Traversetolo, Parma. Sono stati trafugati tre quadri di artisti famosissimi il cui valore è di svariati milioni di euro. Non si hanno più traccia, infatti, di un’opera di Renoir, di un’altra di Cezanne e, infine, di una di Matisse. Sono state subito avviate le indagini per scovare i ladri. Tre quadri rubati in Italia: furto clamoroso nel Parmense Partite le indagini: come i ladri hanno fatto a rubare le opere d'arte Quali sono i quadri e da chi sono stati dipinti Tre quadri rubati in Italia: furto clamoroso nel Parmense Tre opere di inestimabile valore sono state rubate in Italia: appartenevano a un’imponente e famosa collezione d’arte permanente nel Parmense. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furto nel Parmense, spariscono tre quadri dal valore inestimabile: i ladri sono entrati forzando il portone

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