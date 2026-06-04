Ancora un furto ai danni dei vigili del fuoco a Torino | i ladri portano via altri divaricatori idraulici

Notizia in breve

Un nuovo furto ai danni dei vigili del fuoco si è verificato a Torino, con i ladri che hanno portato via alcuni divaricatori idraulici. È il secondo episodio in pochi giorni che interessa le sedi dei pompieri nella provincia, contribuendo a una serie di furti che coinvolgono attrezzature e strumenti. Le forze dell’ordine stanno indagando e monitorando le aree colpite, mentre i vigili del fuoco continuano a operare con risorse ridotte.