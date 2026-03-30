Furti ai vigili del fuoco ladri rubano attrezzature dei mezzi di soccorso

Nella notte, nel distaccamento provinciale dei vigili del fuoco di Firenze, situato a Barberino di Mugello, si sono verificati tentativi di furto. I ladri hanno cercato di sottrarre attrezzature presenti nei mezzi di soccorso, ma non è chiaro se siano riusciti a portare a termine il furto o se siano stati fermati. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Tentativi di furto nella notte al distaccamento provinciale dei vigili del fuoco di Firenze, nella sede di Barberino di Mugello. In almeno un caso, i ladri sono riusciti a portare a termine il colpo introducendosi all’interno di un mezzo di soccorso e sottraendo alcune attrezzature utilizzate per gli interventi. Gli episodi, avvenuti in orario notturno, hanno destato preoccupazione sia per la sicurezza della struttura sia per le possibili ripercussioni sull’operatività dei soccorsi. Le attrezzature rubate, infatti, sono fondamentali per garantire interventi tempestivi ed efficaci sul territorio. Attualmente sono in corso le indagini, da parte delle forze dell’ordine, per risalire agli autori del furto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Furti ai vigili del fuoco, ladri rubano attrezzature dei mezzi di soccorso Articoli correlati Nuovo colpo dei ladri in una caserma dei vigili del fuoco: a Grugliasco portate via attrezzature per migliaia di euroTra questo c'è (per la seconda volta in pochi giorni) un attrezzo utilizzato negli incidenti stradali, che potrebbe essere riciclato per furti in... A Riva presso Chieri i ladri colpiscono il distaccamento dei vigili del fuoco volontari: rubate attrezzature per migliaia di euroUna banda di ladri ha colpito il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Riva presso Chieri, in strada Vernante.