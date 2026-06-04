Ancora riconoscimenti per Scialacca della teatina Kristine Maria Rapino tra i finalisti del premio Pontremoli
Il romanzo “Scialacca” di Kristine Maria Rapino, autrice teatina, si è classificato tra i finalisti della quinta edizione del premio “Pontremoli – Città del libro e della famiglia”. La giuria del concorso, promosso dal forum delle associazioni familiari e dal comune, ha selezionato il libro tra le opere in gara. La candidatura si aggiunge a un riconoscimento già ottenuto per l’autrice, nota per aver ricevuto altri premi in ambito letterario.
Questa volta il romanzo della teatina Kristine Maria Rapino “Scialacca” ha convinto la giuria del premio “Pontremoli – Città del libro e della famiglia” raggiungendo la sestina finalista della quinta edizione del concorso letterario, organizzato dal forum delle associazioni familiari e del comune. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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