Ancora riconoscimenti per Scialacca della teatina Kristine Maria Rapino tra i finalisti del premio Pontremoli

Notizia in breve

Il romanzo “Scialacca” di Kristine Maria Rapino, autrice teatina, si è classificato tra i finalisti della quinta edizione del premio “Pontremoli – Città del libro e della famiglia”. La giuria del concorso, promosso dal forum delle associazioni familiari e dal comune, ha selezionato il libro tra le opere in gara. La candidatura si aggiunge a un riconoscimento già ottenuto per l’autrice, nota per aver ricevuto altri premi in ambito letterario.