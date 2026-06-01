Daniela Tallini una pontina tra i finalisti della XXXIX edizione del Premio Italo Calvino
Il Premio Italo Calvino ha annunciato le finaliste della XXXIX edizione. Tra le candidate c’è una scrittrice di Pontinia, tra le 1073 opere arrivate al bando. Le opere sono state selezionate dal comitato di lettura e giudicate dalla giuria, composta quest’anno da tre membri. La lista dei finalisti include vari autori e testi, scelti tra le proposte inviate. La giuria ha valutato i manoscritti e ha individuato le candidate finaliste.
Il Premio Italo Calvino annuncia le opere finaliste della XXXIX edizione, selezionate dal comitato di lettura del Premio tra i 1073 manoscritti partecipanti al bando e poi sottoposte al giudizio della Giuria composta, quest’anno, da Maria Grazia Calandrone, Sebastiano Mondadori, Francesco. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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