Daniela Tallini una pontina tra i finalisti della XXXIX edizione del Premio Italo Calvino

Notizia in breve

Il Premio Italo Calvino ha annunciato le finaliste della XXXIX edizione. Tra le candidate c’è una scrittrice di Pontinia, tra le 1073 opere arrivate al bando. Le opere sono state selezionate dal comitato di lettura e giudicate dalla giuria, composta quest’anno da tre membri. La lista dei finalisti include vari autori e testi, scelti tra le proposte inviate. La giuria ha valutato i manoscritti e ha individuato le candidate finaliste.