Scialacca di Kristine Maria Rapino diventa romanzo parlato per ciechi e ipovedenti

Il romanzo “Scialacca” di Kristine Maria Rapino, pubblicato da Sperling & Kupfer, è stato reso disponibile come romanzo parlato sulla piattaforma dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Dopo aver riscosso successo al salone del libro di Torino, il libro è stato inserito in un formato accessibile per persone con disabilità visive. Questa iniziativa mira a favorire l’inclusione e l’accesso alla lettura per tutti, ampliando le possibilità di fruizione del testo.

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