Scialacca di Kristine Maria Rapino diventa romanzo parlato per ciechi e ipovedenti
Il romanzo “Scialacca” di Kristine Maria Rapino, pubblicato da Sperling & Kupfer, è stato reso disponibile come romanzo parlato sulla piattaforma dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Dopo aver riscosso successo al salone del libro di Torino, il libro è stato inserito in un formato accessibile per persone con disabilità visive. Questa iniziativa mira a favorire l’inclusione e l’accesso alla lettura per tutti, ampliando le possibilità di fruizione del testo.
Il romanzo “Scialacca” di Kristine Maria Rapino diventa sempre più inclusivo. Dopo il successo al salone del libro di Torino, la storia edita da Sperling & Kupfer, è stata ufficialmente inserita sulla piattaforma dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) in formato di romanzo parlato.La. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Unione italiana ciechi ipovedenti Brindisi: aperte candidature Servizio civileBRINDISI - Servizio civile universale: apertura candidature presso Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti sezione di Brindisi.
Leggi anche: Corridog, a Bergamo 500 persone sostengono l’Unione italiana ciechi e ipovedenti
Scialacca, il romanzo di Kristine Maria Rapino diventa parlato abruzzonews.eu/scialacca-il-r… #Attualità #Regione_Abruzzo #Sociale x.com
SCIALACCA di KRISTINE MARIA RAPINO - Facebook facebook
Scialacca, il romanzo di Kristine Maria Rapino diventa parlatoIl romanzo Scialacca di Kristine Maria Rapino approda sulla piattaforma UICI come romanzo parlato. Un traguardo di inclusione, accessibilità e sensibilizzazione sull’albinismo ... abruzzonews.eu
Storia di perdono e redenzioneRubriche TGR Abruzzo Abruzzo Crime Cult 2026 Fermata d'autobus Il cittadino digitale La macchina del tempo L'albero dei mestieri Macchemito Nastro magnetico Prospettive Parole d'Amore Questione di ... rainews.it