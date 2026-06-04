Ancona Zinni | l’impennata delle multe blocca il bilancio comunale

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Ancona, il bilancio comunale si blocca a causa di oltre 443mila euro di multe notificate, ma vengono incassati solo circa 600mila euro su un totale di due milioni di euro. La differenza tra le multe emesse e i pagamenti effettivi rappresenta un problema per le finanze del Comune.

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Come fanno 443mila euro di notifiche a bloccare il bilancio?. Perché solo 600mila euro su due milioni di multe vengono incassati?. Quali servizi cittadini rischiano di saltare per via dei crediti inesigibili?. Come può l'aumento delle sanzioni generare un paradosso contabile?.? In Breve Interrogazione presentata dal consigliere PD Giacomo Petrelli in Consiglio comunale. Aumento sanzioni stradali del 116% in un anno secondo studio Codacons. Spese di notifica superano i 443mila euro su due milioni di sanzioni. Solo 5,5 multe su 10 vengono incassate regolarmente dai cittadini di Ancona. Il vicesindaco di Ancona e assessore alla Polizia locale, Giovanni Zinni, ha evidenziato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale come l’aumento delle sanzioni stradali stia creando una paralisi finanziaria per l’amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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