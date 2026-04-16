Stipendi in contanti | la Cassazione blocca il cumulo delle multe
Il 20 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha deciso che le sanzioni previste per i datori di lavoro che effettuano pagamenti di stipendi in contanti devono essere calcolate separatamente per ogni pagamento. La sentenza specifica che non si può applicare un cumulo delle multe in presenza di più pagamenti in contanti. La decisione riguarda le modalità di calcolo delle sanzioni in caso di violazioni relative ai pagamenti ai dipendenti.
La Corte di Cassazione ha stabilito il 20 marzo 2026 che le sanzioni per i datori di lavoro che pagano gli stipendi in contanti devono essere applicate singolarmente per ogni singola erogazione, impedendo l’applicazione del cumulo delle multe. Questa decisione della sentenza n. 66332026 colpisce direttamente le aziende che ancora non hanno adottato metodi di pagamento tracciabili, come bonifici o assegni, obbligatori fin dal 1° luglio 2018 secondo la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 2052017). L’interpretazione rigorosa degli Ermellini sulla trasparenza dei flussi monetari. Il passaggio fondamentale introdotto dalla recente ordinanza della Suprema Corte riguarda il modo in cui viene quantificato il danno amministrativo derivante dalla violazione delle norme sulla tracciabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu
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